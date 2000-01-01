06.01 01:40 MIGnews.com

Популярный британский певец избил охранника

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Популярный британский певец Род Стюарт устроил драку на детском празднике.74-летнего исполнителя и его сына арестовали во Флориде в канун Нового года, сообщает издание Mirror.Рок-музыкант пытался провести своего младшего ребенка на частную вечеринку на курорте Палм-Бич. После отказа охранника пускать сына на праздник, Стюарт вместе со своим старшим ребенком устроили потасовку."Охранник Джесси Диксон "положил правую руку на грудь Шона, и велел ему отступить и открыть проход, Шон оттолкнул его, и тогда Род Стюарт шагнул навстречу и нанес удар Диксону в область груди", – сказано в полицейском протоколе.После свидетельствований очевидцев – сотрудников отеля, где проходил утренник, а также учитывая записи с камеры видеонаблюдения, на Рода Стюарта и его окружение был составлен административный протокол. Уже 5 февраля нарушители должны предстать перед судом.