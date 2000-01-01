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Жителям Германии посоветовали учиться ходьбе у пингвинов | Фото: Thinkstock05.01 12:50   MIGnews.com

Жителям Германии посоветовали учиться ходьбе у пингвинов

В связи с гололедом в Берлине ассоциация ортопедов и травматологов опубликовала на своем сайте рекомендации для населения, как избежать травм.

Агентство Reuters сообщает, что травматологи рекомендуют жителям столицы учиться ходить у пингвинов, так как это поможет им избежать падений.

По словам врачей, во время обычной ходьбы вес тела распределяется на обе ноги, что увеличивает риск потерять равновесие на скользкой поверхности. Пингвины же ходят, немного наклонившись вперед, перенося центр тяжести на ногу, которая в данный момент находится впереди.

Кроме самих рекомендаций, врачи разместили в интернете рисунки, с помощью которых объясняют разницу между походкой человека и пингвина.
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