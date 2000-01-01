05.01 09:13 MIGnews.com

Королеву Елизавету чуть не застрелили

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Британская газета The Times сообщает об инциденте , который произошел в Букингемском дворце несколько лет назад.Королева решила прогуляться поздно ночью, чтобы подышать свежим воздухом.Собственный телохранитель королевы, завидев фигуру в полной темноте закричал: “Кто здесь?”.Узнав королеву, гвардеец признался: “Черт побери, ваше величество, я чуть вас не застрелил”.Королева ответила: “В следующий раз я позвоню вам перед выходом”.