05.01 09:13 MIGnews.com
Королеву Елизавету чуть не застрелили
Британская газета The Times сообщает об инциденте , который произошел в Букингемском дворце несколько лет назад.
Королева решила прогуляться поздно ночью, чтобы подышать свежим воздухом.
Собственный телохранитель королевы, завидев фигуру в полной темноте закричал: “Кто здесь?”.
Узнав королеву, гвардеец признался: “Черт побери, ваше величество, я чуть вас не застрелил”.
Королева ответила: “В следующий раз я позвоню вам перед выходом”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии