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Королеву Елизавету чуть не застрелили 05.01 09:13   MIGnews.com

Королеву Елизавету чуть не застрелили

Британская газета The Times сообщает об инциденте , который произошел в Букингемском дворце несколько лет назад.

Королева решила прогуляться поздно ночью, чтобы подышать свежим воздухом.

Собственный телохранитель королевы, завидев фигуру в полной темноте закричал: “Кто здесь?”.

Узнав королеву, гвардеец признался: “Черт побери, ваше величество, я чуть вас не застрелил”.

Королева ответила: “В следующий раз я позвоню вам перед выходом”.
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