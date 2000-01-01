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Названы самые пиратские фильмы | Фото: Mike Mozart/Flickr06.01 03:28   MIGnews.com

Названы самые пиратские фильмы

Издание Time опубликовало список фильмов, являющихся настоящим лакомым кусочком для киберпиратов. Оказалось, что в 2016 году самой нелегально скачиваемой лентой стал фантастический комедийный боевик "Дедпул" с Райаном Рейнольдсом.

В тройку самых "пиратских" фильмов вошли также и другие фантастические ленты из вселенных DC и Marvel – "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Первый мститель: Противостояние".

Также в десятке самых любимых киберпреступниками фильмов входят "Звездные войны: Пробуждение силы", обе части "Дня независимости", "Люди Икс: Апокалипсис", "Отряд самоубийц" и "Выживший" с Леонардо Ди Каприо.
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