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Числа, которые канадка увидела во сне, принесли ей $4 млн 06.01 04:40   MIGnews.com

Числа, которые канадка увидела во сне, принесли ей $4 млн

Ольга Бено из канадского города Истерн-Пасседж, провинция Новая Шотландия, стала обладательницей 5,3 млн канадских долларов (3,9 млн американских долларов), благодаря приснившейся ей комбинации цифр.

Однако, как это ни странно, собственно числа приснились ей достаточно давно – в мае 1989 года. И вот, не теряя терпения и упорства, канадка 27 лет играла в лотерею, заполняя билеты заветным набором цифр. Об этом сообщает "Би-би-си".

"Я знаю числа наизусть, и мне показалось, что после розыгрыша я увидела их на телеэкране, но у меня не очень хорошее зрение, поэтому я просто решила об этом забыть", — рассказывает Бено, отмечая, что узнала о своей победе на следующее утро, читая газету.

При каких обстоятельствах женщине приснились эти цифры и почему она решила использовать именно их, не сообщается, однако известно, куда она потратит эту колоccальную сумму. Около десяти лет назад у Ольги обнаружили рак, для оплаты лечения которого ей пришлось продать дом. Теперь она планирует выкупить свое бывшее жилье, так как с тех пор вынуждена жить в арендованном.
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