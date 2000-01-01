05.01 19:03 MIGnews.com

Названа страна-рай для пенсионеров

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Американский журнал International Living в очередной – уже пятый год подряд – публикует рейтинг стран, в которых лучше всего живется пенсионерам.При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как стоимость жизни, цены на недвижимость, климат, качество медицинского обслуживания, простота получения визы. Среди особых примечаний пенсионеры-экспаты зачастую отмечали благоприятных курс валют, при котором можно достойно жить на 1200 долларов в месяц, дружелюбие местного населения, а также баланс местной и родной культуры.В целом лучших топ-10 стран для жизни пенсионеров выглядит следующим образом:1. Мексика2. Панама3. Эквадор4. Коста-Рика5. Колумбия6. Малайзия7. Испания8. Никарагуа9. Португалия10. МальтаВ частности, на счет страны-победителя участники опроса отмечают мягкий мексиканский климат, низкие цены на жилье, а также высокое качество медицинского обслуживания.Зарубежные пенсионеры, среди которых преобладают американцы, предпочитают селиться в колониальных городах, таких как Оахака, Сан-Кристобаль-де-лас-Касас и Сан-Мигель-де-Альенде.