Названа страна-рай для пенсионеров

Американский журнал International Living в очередной – уже пятый год подряд – публикует рейтинг стран, в которых лучше всего живется пенсионерам.
При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как стоимость жизни, цены на недвижимость, климат, качество медицинского обслуживания, простота получения визы. Среди особых примечаний пенсионеры-экспаты зачастую отмечали благоприятных курс валют, при котором можно достойно жить на 1200 долларов в месяц, дружелюбие местного населения, а также баланс местной и родной культуры.
В целом лучших топ-10 стран для жизни пенсионеров выглядит следующим образом:
1. Мексика
2. Панама
3. Эквадор
4. Коста-Рика
5. Колумбия
6. Малайзия
7. Испания
8. Никарагуа
9. Португалия
10. Мальта
В частности, на счет страны-победителя участники опроса отмечают мягкий мексиканский климат, низкие цены на жилье, а также высокое качество медицинского обслуживания.
Зарубежные пенсионеры, среди которых преобладают американцы, предпочитают селиться в колониальных городах, таких как Оахака, Сан-Кристобаль-де-лас-Касас и Сан-Мигель-де-Альенде.