Аксессуары-гаджеты от Jack Kuba

Перчатки с системой smart touch для управления смартфонами и зонты бренда Totes с новаторским механизмом для ветреных дней - Jack Kuba представляет актуальные аксессуары-гаджеты зимы-2017.
Замшевые и тканевые перчатки с мехом и без, однотонные и с принтами, - модели новой коллекции снабжены системой smart touch, а значит, дают возможность общаться и набирать сообщения, не снимая перчаток. Указательный и большой палец перчаток оснащен специальными нитями, которые проводят электрический импульс. Благодаря этой возможности и красивому дизайну можно оставаться стильной и защищенной от зимнего холода, а также не прерывать общения даже на улице.
Коллекция зонтов бренда Totes оснащена инновационным механизмом, противостоящим не только дождю, но и ветру. Totes – это крупная американо- французская компания-производитель модных и практичных аксессуаров для непогоды.
Создать уникальный ансамбль для прогулок под дождем, сочетая удобство и стиль, можно в Jack Kuba: одежда, украшения, белье и аксессуары в изысканном стиле европейских столиц.
Стилисты Jack Kuba продумали модные комплекты в актуальных принтах, состоящие из перчаток и зонтов. Одна из самых актуальных расцветок на сегодня – леопардовая: и зонт, и уютные перчатки можно найти во всех 33-х бутиках сети.
С зонтом леопардовой расцветки можно носить как леопардовые, так и бежевые или черные перчатки – они подчеркнут и усилят модный акцент.
Геометрические узоры также на пике популярности, симметричные круги или повторяющиеся разноцветные линии, добавят цвета в дождливый день, и помогут забыть о пасмурном небе. Выберите перчатки в одном из цветов на вашем зонте, и образ заиграет новыми красками. Особенно эффектно смотрится цветной зонт с образом Total Black, который можно дополнить стильными черными перчатками с меховой оторочкой.
Jack Kuba - ведущая сеть элитного нижнего белья в Израиле представляет в 33 бутиках по всей стране новые коллекции колготок, гольфов, леггинсов, а также роскошного нижнего белья от престижных мировых брендов -Chantelle, Passionata, LeJaby, DKNY, Maidenform, Flexeеs и других.