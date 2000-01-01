05.01 13:20 MIGnews.com

Смотрим что хотим, когда хотим и где хотим

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Помню времена, когда посмотреть новый фильм или последний выпуск новостей можно было только дома, усевшись у экрана телевизора в строго определенное время. А телевизор в доме был всего один, и если кто-то его уже смотрел, то остальные члены семьи "отдыхали". Потом в доме появился второй телевизор, за ним – третий, но всегда кто-то не успевал к началу своей любимой программы или мультфильма, а кто-то хотел именно сейчас посмотреть что-то другое. Казалось, так будет всегда: угодить всем в доме просто невозможно.К счастью, времена теперь другие: "уже никто никуда не бежит", никто не опаздывает к началу, и никто не должен "занимать место у голубого экрана", чтобы посмотреть то, что хочется - с приходом на рынок ТВ компаний мобильной связи всё изменилось. Телевидение теперь есть всюду, оно следует за вами по пятам, оно всегда при вас: и дома на огромном экране в гостиной, и на компьютере, и в смартфоне, и в таблете, который всегда под рукой. Не успеваете посмотреть новости или важный матч online – не беда: поставили заранее на запись и посмотрели в удобное время в любом месте. И каждый член семьи теперь может смотреть именно то, что ему интересно, и в то время, когда это ему удобно.И на том языке, на котором он предпочитает. И мультфильмы, и сериалы, и фильмы, и новостные каналы, и спортивные, и развлекательные, и научно-популярные, и VOD. Но только в Cellcom TV всё это стоит лишь 99 шекелей в месяц на всю семью (а не 250 и не 270, как у некоторых). Кстати, в Cellcom TV и ведущие русские каналы сейчас на полгода в подарок, а потом - всего за 29 шек., да и "за установку и подключение" платить не надо, поскольку вы сами можете всё установить и подключить, благо компания предлагает каждому своему клиенту подробную инструкцию на удобном ему языке.А "до чего техника дошла": пульт дистанционного управления Cellcom TV – двухсторонний и имеет две клавиатуры.Передняя сторона пульта – классическая и позволяет одновременно управлять и телевизором, и декодером. Стример Cellcom TV обеспечивает доступ к вашему компьютеру, и вы можете смотреть на экране телевизора то, что загрузили на свой компьютер. Как? Элементарно! Переворачиваете пульт – а перед вами клавиатура qwerty, и "лёгким движением руки брюки превращаются", простите, телевизор превращается в экран персонального компьютера, на котором теперь можно и альбом семейных фотографий полистать, и любимую музыку послушать, и скачанные программы и фильмы посмотреть. А ещё можно на экране телевизора YouTube смотреть и радоваться.Иными словами, с Cellcom TV у всех нас появилась полная свобода выбора, без каких-либо ограничений, и теперь мы смотрим на мир иначе: смотрим что хотим, когда хотим и где хотим! И стоит это теперь совсем иначе.