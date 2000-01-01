Уволен генеральный директор McDonald's

В воскресенье, 3 ноября, стало известно об увольнении генерального директора компании McDonald's, руководившего компанией в течение последних четырех лет, Стива Истербрука.
Сообщается, что причиной для увольнения послужило "решение Совета директоров о том, Истербрук нарушил политику компании в связи с заключением договора с наемным работником". Об этом сообщает издание Inc.
Экс-директор разослал электронное письмо сотрудникам компании, в котором заявил, что "вступил в договорные отношения, нарушающие политику McDonald's, с наемным работником".