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В сети появился ролик с собакой-байкером 05.11 07:46   MIGnews.com

В сети появился ролик с собакой-байкером

В сети появился ролик, который развеселил и удивил пользователей Интернета. На видеозаписи брутальный байкер в татуировках едет на байке вместе со своим псом.



Поначалу собаку на видео и не разглядеть, настолько бросается в глаза фигура мотоциклиста в жутком, стилизованном под череп из какого-то голливудского ужастика, шлеме. Позже в кадре появляется четвероногий друг байкера.

Собака смотрит на мир сквозь крохотные солнцезащитные очки, а в ушах ее, похоже, гремит AC/DC или Motorhead или вагнеровский "Полет валькирий".


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