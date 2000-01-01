05.11 07:46 MIGnews.com

В сети появился ролик с собакой-байкером

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В сети появился ролик, который развеселил и удивил пользователей Интернета. На видеозаписи брутальный байкер в татуировках едет на байке вместе со своим псом.Поначалу собаку на видео и не разглядеть, настолько бросается в глаза фигура мотоциклиста в жутком, стилизованном под череп из какого-то голливудского ужастика, шлеме. Позже в кадре появляется четвероногий друг байкера.Собака смотрит на мир сквозь крохотные солнцезащитные очки, а в ушах ее, похоже, гремит AC/DC или Motorhead или вагнеровский "Полет валькирий".