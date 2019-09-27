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Известный дизайнер закрыл свой бренд: причина | Фото:05.11 04:41   MIGnews.com

Известный дизайнер закрыл свой бренд: причина

Именитый дизайнер Зак Позен, одевавший с начала 2000-х знаменитостей в наряды русалок, вынужден был закрыть свой лейбл.

В апреле 2019 года инвестиционная фирма Yucaipa Cos. пыталась распродать свою долю, а 4 ноября House of Z объявила о решимости прекратить деловые операции, передает модный глянец Vogue.

"Совет управляющих принял это трудное решение после всестороннего стратегического и финансового анализа предприятия. Совет разочарован этим результатом, но больше не может продолжать свою деятельность и считает, что упорядоченное распоряжение на данном этапе является наилучшим вариантом действий в сложившихся обстоятельствах", – сказано в официальном заявлении.

Позен уведомил всех своих 60 сотрудников, которые трудились в его штабе, что они остались без работы.

"Я лично некоторое время пытался найти подходящего партнера. Но время истекло. А в этой индустрии сейчас сложный климат и весьма непростое время. Это были 20 лет любви, мне очень грустно. Но мне посчастливилось творчески выразить себя и сделать невероятную работу с невероятно страстными людьми. Профессионалы, которые прошли через House of Z и сейчас находятся здесь – это мощная сила", – признался он журналистам.

Позен разрабатывал 14 коллекций в год: для одноименного лейбла, для более демократичной линии ZAC Zac Posen и Brooks Brothers. Он был вундеркиндом, стремительно и без падений ворвавшимся в мир моды после колледжа, одевал таких звезд, как Гвинет Пэлтроу, Уму Турман, Кейт Уинслет, Наоми Кэмпбелл, Рианну, Кэти Холмс, Сару Джесику Маркер и других. Конструкция платьев сделала дизайнера фаворитом, особенно на красных дорожках. Помимо подиума он был ведущим Project Runway в течение шести лет.



"Мне нужно время подумать, а также посмотреть на мир, в котором мы живем, и понять, каким будет следующий шаг, где я могу поделиться своим творчеством и своей любовью, и построить другое сообщество", – резюмировал дизайнер.














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