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Новое приложение упростит поиск могилы на кладбище | Фото:04.11 19:42   MIGnews.com

Новое приложение упростит поиск могил на кладбище

В Израиле разработали приложение Gravez, которое упростит пользователям поиски могил родственников на кладбище.

Программу создал 39-летний Исраэль Голд, изучавший промышленное проектирование и управление в Израильском технологическом институте, совместно с Гаем Лиани. Их совместная компания называется Corido, передает The Times of Israel.

"Наше приложение работает как Waze (навигатор для водителей, дающий пошаговые инструкции в режиме реального времени, - ред.) для навигации на кладбище", – рассказал Голд.

По словам разработчиков, искать нужную могилу особенно сложно, если родственники посещают умерших раз в несколько лет, например, приезжая из-за границы. Но даже для тех, кто посещает могилы ежегодно, например, на годовщину смерти, задача может быть трудной, поскольку ландшафт кладбищ постоянно меняется.

"Людям было очень трудно ориентироваться, и нам часто приходилось искать рабочих, чтобы помочь им найти могилы, о которых шла речь", – пояснила генеральный директор Chevra Kadisha Forum Орит Масами (Orit Masamy), добавив, что из-за постоянного увеличения количества могил, кладбище превращается в лабиринт.

По словам разработчика, большая часть карт создается при помощи дронов и инструментов обработки изображений. В приложении намечено около 1,3 миллиона могил на 28 кладбищах в Израиле. Пользователям будет предлагаться инструкция на иврите и английском языке. По словам Голда, приложение уже скачали около 30 тысяч человек.

Бесплатная программа распространяется пока только на Израиль, но разработчики хотят в будущем расширить его действие и за рубежом. Чтобы найти могилу, нужно ввести имя в раздел поиска. Дополнительная информация, такая как дата смерти, название кладбища, отчество – могут быть использованы для помощи.




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