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В честь российского шамана создали игру в Google Play 04.10 06:12   MIGnews.com

В честь российского шамана создали игру в Google Play

Про якутского шамана, который шел в Москву "выгонять Путина", создали игру.

"Путь шамана. Помоги якутском шаману дойти до мирового зла. Обезвредь многочисленные отряды ОМОНа. Проведи обряд и очисти огромную территорию от темных сил", — говорится в описании приложения.

Стоит напомнить, что в марте Александр Габышев отправился из Якутска в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после — в психоневрологический диспансер республики.


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