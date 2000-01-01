В поведении семьи Заворотнюк увидели позитивные знаки
Поскольку ни представители официальные представители Анастасии Заворотнюк, ни ее родственники не комментируют слухи о раке мозга, с которым актриса якобы борется в одной из частных клиник Москвы, поклонникам актрисы остается собирать информацию о ее состоянии буквально по крупицам.
Так, ряд российских СМИ активно обсуждает тот факт, что Заворотнюк якобы пошла на поправку.
К такому выводу фанаты артистки пришли на основании того, что заметили, как дочерь актрисы, Анна, опубликовала снимки из новой фотосессии в социальной сети в Instagram. На них счастливая и улыбчивая девушка поделилась подробностями подготовки к съемке.
Как только поклонники Заворотнюк увидели эти фото, в сети решили — актриса идет на поправку. Ведь ранее и дочь Анастасии, и ее муж Петр Чернышов откладывали всю работу и не появлялись в соцсетях.
Теперь же источники сообщают, что супруг актрисы также вернулся к работе, что и дало надежду на улучшение состояния Заворотнюк.