04.10 21:57 MIGnews.com

В поведении семьи Заворотнюк увидели позитивные знаки

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Поскольку ни представители официальные представители Анастасии Заворотнюк, ни ее родственники не комментируют слухи о раке мозга, с которым актриса якобы борется в одной из частных клиник Москвы, поклонникам актрисы остается собирать информацию о ее состоянии буквально по крупицам.Так, ряд российских СМИ активно обсуждает тот факт, что Заворотнюк якобы пошла на поправку.К такому выводу фанаты артистки пришли на основании того, что заметили, как дочерь актрисы, Анна, опубликовала снимки из новой фотосессии в социальной сети в Instagram. На них счастливая и улыбчивая девушка поделилась подробностями подготовки к съемке.Как только поклонники Заворотнюк увидели эти фото, в сети решили — актриса идет на поправку. Ведь ранее и дочь Анастасии, и ее муж Петр Чернышов откладывали всю работу и не появлялись в соцсетях.Теперь же источники сообщают, что супруг актрисы также вернулся к работе, что и дало надежду на улучшение состояния Заворотнюк.