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Соседка о Бочкаревой: не вижу ее уже неделю | Фото:04.10 16:36   MIGnews.com

Соседка о Бочкаревой: не вижу ее уже неделю

Соседка российской актрисы Натальи Бочкаревой, которую задержали с наркотиками в Москве, рассказала подробности о звезде сериала "Счастливы вместе".

По ее словам, у артистки действительно могли возникнуть проблемы со здоровьем на фоне скандала, передает российский телеканал "РЕН.ТВ".

По словам соседки Веры Дмитриенко, она видела машину скорой помощи у подъезда Бочкаревой, что может быть подтверждением информации о том, что у нее парализовало часть лица.

"Я даже подумала: не к Наталье ли скорая? Но сказать точно не могу. Вы знаете, не вижу ее уже неделю", — уточнила женщина.

По ее словам, Бочкарева ранее всегда себя доброжелательно по отношению к окружающим. Дмитриенко также добавил, что задержание и слив подробностей в СМИ стали поводом для срыва актрисы.


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