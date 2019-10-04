04.10 16:36 MIGnews.com
Соседка о Бочкаревой: не вижу ее уже неделю
Соседка российской актрисы Натальи Бочкаревой, которую задержали с наркотиками в Москве, рассказала подробности о звезде сериала "Счастливы вместе".
По ее словам, у артистки действительно могли возникнуть проблемы со здоровьем на фоне скандала, передает российский телеканал "РЕН.ТВ
".
По словам соседки Веры Дмитриенко, она видела машину скорой помощи у подъезда Бочкаревой, что может быть подтверждением информации о том, что у нее парализовало часть лица
.
"Я даже подумала: не к Наталье ли скорая? Но сказать точно не могу. Вы знаете, не вижу ее уже неделю", — уточнила женщина.
По ее словам, Бочкарева ранее всегда себя доброжелательно по отношению к окружающим. Дмитриенко также добавил, что задержание и слив подробностей в СМИ стали поводом для срыва актрисы.
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