Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Заворотнюк рассчиталась с банком 04.10 13:59   MIGnews.com

Заворотнюк рассчиталась с банком

Актриса Анастасия Заворотнюк, несмотря на свою болезнь, смогла погасить все свои долги перед банком.

Долги Заворотнюк образовались 7 лет назад, когда она взяла кредит в банке на сумму в $435 тыс. на покупку земли в Подмосковье. Однако грянул кризис и курс доллара резко подскочил и актриса не смогла вовремя собрать необходимую сумму для погашения кредита, пишет ряд СМИ.

Банк обратился в суд, который частично удовлетворил требования кредитной организации. В этом году актриса погасила весь долг. Кроме этого ее близкие доказали в суде неправомерность требования с Заворотнюк $37 тыс. исполнительного сбора. В середине сентября суд принял решение, что приставы больше не должны запрещать актрисе поездки за рубеж.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:10
Кейт и Уильям встретились с духовным лидером мусульман
14:50
Франция: у Ирана и США есть всего один месяц
14:34
Французский план переговоров в целом приемлем
14:16
Революция в транспортной сфере Израиля: что нужно знать
13:44
Шпионила на Израиль? В Иране задержали журналистку из РФ
13:21
Уровень рождаемости среди евреев растет, у арабов - падает
12:57
Мы хотели убить сами себя, возьмите ребенка: трагедия в Моца
12:45
Стеклов не изменял Александре, но Марк Захаров выставил его
12:27
Индийская армия получила израильские "убийцы танков"
12:15
Войска РФ получили модернизированную ядерную пушку
11:47
Мисс Москва-2015 Воеводина не видит ребенка и экс-супруга
11:21
Бойцы ЦАХАЛ сорвали попытку контрабанды оружия из Ливана
11:00
У Бочкаревой парализовало лицо после скандала с наркотиками
10:44
Плата за клевету: Став Шафир должна Бен Гвиру 200000 шекелей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus