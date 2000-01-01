04.10 13:59 MIGnews.com

Заворотнюк рассчиталась с банком

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Актриса Анастасия Заворотнюк, несмотря на свою болезнь, смогла погасить все свои долги перед банком.Долги Заворотнюк образовались 7 лет назад, когда она взяла кредит в банке на сумму в $435 тыс. на покупку земли в Подмосковье. Однако грянул кризис и курс доллара резко подскочил и актриса не смогла вовремя собрать необходимую сумму для погашения кредита, пишет ряд СМИ.Банк обратился в суд, который частично удовлетворил требования кредитной организации. В этом году актриса погасила весь долг. Кроме этого ее близкие доказали в суде неправомерность требования с Заворотнюк $37 тыс. исполнительного сбора. В середине сентября суд принял решение, что приставы больше не должны запрещать актрисе поездки за рубеж.