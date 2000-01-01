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Стеклов не изменял Александре, но Марк Захаров выставил его 04.10 12:45   MIGnews.com

Стеклов не изменял Александре, но Марк Захаров выставил его

Дочь режиссера Марка Захарова Александра Захарова один раз была замужем, ее экс-супруг актер Владимир Стеклов рассказал, почему они разошлись.

По словам народного артиста, тесть-режиссер и теща-актриса мечтали о внука - к этому что-то шло, но не случилось... Пара жила в квартире Марка Захарова в центре Москвы: Марк Анатольевич жил на 5 этаже, а на 6 Алла Борисовна Пугачева.

Стеклов отметил, что Захаров был отличным тестем, но когда уму донесли, что избранник его дочери изменяет Александре, Марк выставил зятя за дверь: "Меня вызвал на беседу Марк Анатольевич в кабинет и сказал: я бы очень хотел, Владимир Александрович, чтобы вы закончили ваши отношения с Александрой Марковной. Я понял, что это вопрос решенный. И на большом семейном совете что там было сопротивляться или умолять или еще что-то".

Тем не менее, сам Владимир говорит, что был честным и не изменял Саше.


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