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Мисс Москва-2015 Воеводина не видит ребенка и экс-супруга 04.10 11:47   MIGnews.com

Мисс Москва-2015 Воеводина не видит ребенка и экс-супруга

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" 2015 года Оксана Воеводина обратилась с призывом к бывшему мужу экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Она просит не выносить скандал на публику.

Оксана не виделась с бывшем мужем с декабря 2018 года, более того он "прячется" от нее. От нее скрывают и ее ребенка.

Их семейная драма стала достоянием общественности.

"Я бы хотела извиниться за его поведение. Надеюсь, он подумает о своей репутации и прекратит скандал. Фарис, ты отец и особа королевских кровей: пожалуйста, думай, что ты делаешь", - написала она в соцсети.


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