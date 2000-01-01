04.10 11:47 MIGnews.com

Мисс Москва-2015 Воеводина не видит ребенка и экс-супруга

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Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" 2015 года Оксана Воеводина обратилась с призывом к бывшему мужу экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Она просит не выносить скандал на публику.Оксана не виделась с бывшем мужем с декабря 2018 года, более того он "прячется" от нее. От нее скрывают и ее ребенка.Их семейная драма стала достоянием общественности."Я бы хотела извиниться за его поведение. Надеюсь, он подумает о своей репутации и прекратит скандал. Фарис, ты отец и особа королевских кровей: пожалуйста, думай, что ты делаешь", - написала она в соцсети.