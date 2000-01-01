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У Бочкаревой парализовало лицо | Фото:04.10 11:00   MIGnews.com

У Бочкаревой парализовало лицо после скандала с наркотиками

Российский музыкант Андрей Ковалев рассказал, что у актрисы Натальи Бочкаревой частично парализовало лицо после скандала с наркотиками.

Как пишет "Стархит". из-за плохого самочувствия она не смогла появиться на съемках шоу, а сейчас не в состоянии выйти из дома.

"Мы общаемся, я поддерживаю ее во всей этой истории. Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица", — отметил он.

Сама Бочкарева воздержалась от комментариев по поводу своего здоровья. Отметим, что до сих пор она отрицала тот факт, что ее задержали с наркотиками на дороге.

Напомним, ранее в сети появилась информация, что Бочкареву остановили в Москве автоинспекторы, которым она лично призналась, что перевозит кокаин в трусах. В сети показали видео.



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