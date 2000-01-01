04.10 11:00 MIGnews.com
У Бочкаревой парализовало лицо после скандала с наркотиками
Российский музыкант Андрей Ковалев рассказал, что у актрисы Натальи Бочкаревой частично парализовало лицо после скандала с наркотиками.
Как пишет "Стархит
". из-за плохого самочувствия она не смогла появиться на съемках шоу, а сейчас не в состоянии выйти из дома.
"Мы общаемся, я поддерживаю ее во всей этой истории. Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица", — отметил он.
Сама Бочкарева воздержалась от комментариев по поводу своего здоровья. Отметим, что до сих пор она отрицала тот факт, что ее задержали с наркотиками на дороге.
Напомним, ранее в сети появилась информация, что Бочкареву остановили в Москве автоинспекторы, которым она лично призналась, что перевозит кокаин в трусах. В сети показали видео.
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