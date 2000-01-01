04.08 07:59 MIGnews.com

Прогулочная тропа через лес Туран

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Еврейский Национальный Фонд - Керен Каемет ле-Исраэль (ЕНФ-ККЛ) завершил работы по благоустройству, которые открывают широкий доступ к еще одной жемчужине Нижней Галилеи - лесу Туран. Новая прогулочная тропа начинается к востоку от Мицпе-Нетофа и заканчивается к западу от кибуца Бейт-Римон. Проект производился северным округом ЕНФ-ККЛ, включая вырубку просеки и асфальтирование дороги.Длина новой тропы около 10 км. Она проложена сквозь чащу леса, здесь и могучие взрослые деревья, и недавно посаженный молодняк, и укромные уголки, и смотровые площадки. К северу от тропы - долина Бейт-Нетофа и гора ха-Ахим. К югу - лес Бейт-Кешет и гора Тавор. На вершине горного кряжа расположена пожарная вышка, возле которой строится большой паркинг, что тоже является частью проекта.На этой неделе состоялась торжественная церемония открытия тропы, в которой приняли участие глава местного совета Нижняя Галилея Моти Дотан представители ЕНФ-ККЛ Ярон Охайон, директор Северного округа Омри Бонэ, его заместитель Эрез Штейн и другие."Сегодня мы открыли прогулочную тропу на радость всем. Для нас важно продолжать такие проекты, мы планируем прокладку новых дорог в других местах, мы будем строить кемпинги и паркинги, чтобы сделать отдых на природе более доступным и более комфортным", - сказал Охайон.Д-р Омри Бонэ, со своей стороны, добавил: "Прогулочная тропа через лес Туран это достояние всего Галилейского региона. Особенно красиво здесь в дождливые зимние дни, когда долина Бейт-Нетофа оказывается затоплена водой. Было много проектов, хотели построить тут обсерваторию, хотели установить гигантский хануккальный подсвечник высотой 150 метров, который было бы видно со всей Галилеи. Но мы выбрали тропу, чтобы сделать этот лес доступным самой широкой публике. Теперь, когда есть дорога, мы вернемся к рассмотрению прежних проектов".Моти Дотан, со своей стороны, поблагодарил ЕНФ-ККЛ за благоустройство территории и другую разнообразную деятельность по развитию Галилеи."У нас не так много таких красивых мест, как тропа в лесу Туран, приглашаем сюда всех желающих", - сказал он.