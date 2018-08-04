Кот-герой из Великобритании спас жизнь своей больной хозяйке

Тео помог спасти хозяйку от серьезного заболевания, не давая ей спать. По словам Диксон, она проснулась ночью, и ей стало плохо. Не зная что делать, англичанка собиралась снова уснуть, надеясь на улучшение. Однако кот стал странно себя вести и не дал ей сделать этого.
"Он продолжал теребить меня лапкой, мяукать и прыгать на меня, не давая уснуть. В конце концов я решила позвонить маме, которая и вызвала скорую помощь", - рассказала женщина журналистам.
Приехавшие медики сразу определили у девушки признаки оторвавшегося тромба. Врачи отметили, что кот спас жизнь Диксон. Если бы Тео ее не разбудил, она могла бы не проснуться.