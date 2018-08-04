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Кот-герой из Великобритании спас жизнь своей больной хозяйке | Фото:05.08 05:28   MIGnews.com

Кот-герой из Великобритании спас жизнь своей больной хозяйке

В Великобритании восьмилетний кот по имени Тео стал настоящим героем, спасши свою хозяйку Шарлотту Диксон от смерти.

Об этом в субботу, 4 августа пишет Daily Mail, передает РИА Новости.

По данным издания, Тео был признан победителем Cat of the Year в Великобритании, но не дожил до вручения награды несколько дней.

Пользователи соцсетей, узнав о печальном известии, начали оставлять твиты Шарлотте, в которых выражены соболезнования. Однако героический поступок Тео навсегда останется в сердце людей.


Тео помог спасти хозяйку от серьезного заболевания, не давая ей спать. По словам Диксон, она проснулась ночью, и ей стало плохо. Не зная что делать, англичанка собиралась снова уснуть, надеясь на улучшение. Однако кот стал странно себя вести и не дал ей сделать этого.

"Он продолжал теребить меня лапкой, мяукать и прыгать на меня, не давая уснуть. В конце концов я решила позвонить маме, которая и вызвала скорую помощь", - рассказала женщина журналистам.

Приехавшие медики сразу определили у девушки признаки оторвавшегося тромба. Врачи отметили, что кот спас жизнь Диксон. Если бы Тео ее не разбудил, она могла бы не проснуться.


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