Ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника

Как известно, участок моря между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами, известный как Бермудский треугольник, погубил десятки воздушных и морских судов.
До сегодняшнего дня объяснений причин катастроф не было.
Отметим, что сторонники разнообразных теорий заговора связывали исчезновение кораблей с наличием затерянных подводных пирамид или даже скрытых баз, якобы построенных на земле представителями воинственных инопланетных цивилизаций.
Чтобы проверить свою теорию специалисты создали модель движения воды в "дьявольском треугольнике" с учетом штормов, бушующих с трех сторон в Атлантике, и проверили действие полученной "волны-убийцы" на модели судна, затонувшего в начале ХХ в.
Ученые протестировали ее на макете грузового корабля Циклоп (Cyclops), пропавшего без вести в 1918 году.
Циклоп был угольным кораблем, используемым для доставки горючего американскому военному флоту во время Первой Мировой войны. Корабль загадочно пропал. Ни обломков судна, ни следов экипажа судна, в котором насчитывалось 306 человек, обнаружено не было.