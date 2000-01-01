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Ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника | Фото:05.08 04:27   MIGnews.com

Ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника

Британские ученые из Саутгемптонского университета предложили очередное объяснение причины гибели кораблей в Бермудском треугольнике.

Об этом в субботу, 4 августа сообщает RT.

Как известно, участок моря между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами, известный как Бермудский треугольник, погубил десятки воздушных и морских судов.

До сегодняшнего дня объяснений причин катастроф не было.

Отметим, что сторонники разнообразных теорий заговора связывали исчезновение кораблей с наличием затерянных подводных пирамид или даже скрытых баз, якобы построенных на земле представителями воинственных инопланетных цивилизаций.

Чтобы проверить свою теорию специалисты создали модель движения воды в "дьявольском треугольнике" с учетом штормов, бушующих с трех сторон в Атлантике, и проверили действие полученной "волны-убийцы" на модели судна, затонувшего в начале ХХ в.

Ученые протестировали ее на макете грузового корабля Циклоп (Cyclops), пропавшего без вести в 1918 году.

Циклоп был угольным кораблем, используемым для доставки горючего американскому военному флоту во время Первой Мировой войны. Корабль загадочно пропал. Ни обломков судна, ни следов экипажа судна, в котором насчитывалось 306 человек, обнаружено не было.


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