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Петросян и Степаненко разводятся из-за молодой любовницы | Фото: Татьяна Брухунова / Facebook04.08 23:39   MIGnews.com

Петросян и Степаненко разводятся из-за молодой любовницы

Один из самых известных на пост-советском пространстве артистов комедийного жанра Евгений Петросян не собирается так просто отдавать своей супруге Елене Степаненко почти все нажитое за последние 30 лет.

Напомним, что пара разводится, и Степаненко потребовала у супруга 80% от 1,5-миллиардного (в рублях) имущества. Однако, как сообщают российские СМИ, адвокат Петросяна передал юристам Степаненко встречное предложение – поступить честно и разделить все поровну.

При этом удалось журналистам разузнать кое-что и о причине развода. А она банальна – молодая женщина. Портал Super пишет, что 72-летнего Петросяна неоднократно наблюдали с его 29-летней личной ассистенткой Татьяной Брухуновой. Причем видели их в далекой от рабочей атмосфере: за ужином в модном московском ресторане или во время совместных прогулок на территории одного из подмосковных пансионатов.

Эффектную брюнетку СМИ уже окрестили молодой Елены Степаненко. И они в чем-то правы – Брухунова напоминает супругу Петросяна и прической, и фигурой.=


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