Полярная лисица за 76 дней прибежала из Шпицбергена в Канаду
Молодая полярная лисица прибежала с восточного побережья норвежского архипелага Шпицберген на канадский остров Элсмир за 76 дней, преодолев более 3500 км, чем привела зоологов в недоумение.
Об этом уникальном случае в четверг, 4 июля, пишет газета ScienceAlert со ссылкой на официальный сайт норвежского Полярного института.
Как передает гренландская газета Sermitsiaq, "Песец лишил ученых дара речи".
Исследователи изначально не поверили, что хвостатая путешественница пробежала почти полторы тысячи километров по морскому льду. Однако благодаря ошейнику, который фиксировал перемещение полярного зверька, было установлено, что животное действительно побило рекорд, совершив одно из самых длинных путешествий.
Специалисты Полярного института Норвегии, которые отслеживали перемещение лисицы при помощи GPS-трекера, рассказали, что она двигалась с невероятной скоростью – 46,3 километра в день.
Согласно докладу ученых, опубликованному в журнале Polar Research, путешествие зверька началось 26 марта 2018 года, а до Элсмира – самого северного канадского острова – она добралась 10 июня.
Исследователи отметили, что это одно из самых продолжительных когда-либо зарегистрированных путешествий полярной лисицы.