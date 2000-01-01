Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Полярная лисица за 76 дней прибежала из Шпицбергена в Канаду | Фото:04.07 23:19   MIGnews.com

Полярная лисица за 76 дней прибежала из Шпицбергена в Канаду


Молодая полярная лисица прибежала с восточного побережья норвежского архипелага Шпицберген на канадский остров Элсмир за 76 дней, преодолев более 3500 км, чем привела зоологов в недоумение.

Об этом уникальном случае в четверг, 4 июля, пишет газета ScienceAlert со ссылкой на официальный сайт норвежского Полярного института.

Как передает гренландская газета Sermitsiaq, "Песец лишил ученых дара речи".

Исследователи изначально не поверили, что хвостатая путешественница пробежала почти полторы тысячи километров по морскому льду. Однако благодаря ошейнику, который фиксировал перемещение полярного зверька, было установлено, что животное действительно побило рекорд, совершив одно из самых длинных путешествий.

Специалисты Полярного института Норвегии, которые отслеживали перемещение лисицы при помощи GPS-трекера, рассказали, что она двигалась с невероятной скоростью – 46,3 километра в день.

Согласно докладу ученых, опубликованному в журнале Polar Research, путешествие зверька началось 26 марта 2018 года, а до Элсмира – самого северного канадского острова – она добралась 10 июня.

Исследователи отметили, что это одно из самых продолжительных когда-либо зарегистрированных путешествий полярной лисицы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:26
Попова и Бубку обвиняют в коррупции
03:00
В Москве открывается школа отцов
02:50
В Колумбии сажают авакадо вместо коки
01:47
Boeing выплатит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах
00:19
Культовый юмористический журнал Mad прекращает существование
22:19
Volvo показала миру суперавто для армии
21:55
Юрисконсульт Кнессета: выборы не могут быть отменены
21:15
В Чехии резко вырос процент антисемитов
20:35
Сестра короля Иордании просит политубежище в Германии
20:10
Израильтяне купят энергетического гиганта
19:40
Медузы атаковали электростанцию Рутенберг
18:40
Эрдан посетил семью убитого Соломона Теко
18:27
Против Соломона Теко были возбуждены 14 уголовных дел
18:15
Дефицит бюджета вырос до 14 млрд шекелей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus