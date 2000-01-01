05.07 05:55 MIGnews.com

Аэропорт Рамон: частота рейсов сокращается

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Строительство международного аэропорта обошлось в 1,7 млрд. шекелей и заняло 10 лет. Он был удостоен международных наград за дизайн, но ограниченное количество рейсов в расписании и нехватка трафика на международных рейсах удручают. В расписании всего несколько внутренних рейсов в Эйлат авиакомпаниями Arkia Airlines и Israir.Самолеты Ryanair пускали на рейсы всего два месяца. Эти рейсы будут возобновлены только в октябре. Это было известно заранее, но, тем не менее, Ryanair, как и Wizz Air и даже Lufthansa, которые выполняли прямые рейсы в аэропорт Рамон, делают это только с конца октября до мая.Аэропорт Рамон рассчитан на обслуживание 4,5 миллионов пассажиров при пиковой активности. Однако с закрытием аэропорта Сде Дов в Тель-Авиве в прошлый понедельник такой пассажиропоток кажется очень далекой мечтой.Пока старые аэропорты в Эйлате и Сде Дове не были закрыты, пассажиропоток в Эйлат составлял 1,5 миллиона пассажиров в год. Два недавних события сократят количество пассажиров только на 15% в соответствии с оптимистичным сценарием и на 30% в соответствии с реалистичным сценарием. Arkia, на которую приходится 70% внутренних рейсов, уже объявила, что сократит расписание рейсов в Эйлат и уволит 250 из 650 своих сотрудников. Генеральный директор Israir Ури Сиркис предсказал, что количество пассажиров сократится на 15%.