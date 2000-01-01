В Колумбии сажают авакадо вместо коки

На своей ферме в Урибе, округе центральной Колумбии, 50-летний Эфрин Сильва указывает на одинокий куст коки, все еще находящийся на его земле.
“Должно быть, это оставил ленивый солдат”, — смеется он. Остальные 6 га, на которых г-н Сильва выращивал растения для производства кокаина, были очищены армией в 2017 году в рамках добровольного соглашения, которое он заключил с правительством после заключения мирного соглашения в Колумбии.
Он с гордостью демонстрирует культуры, которые заменили коку: какао, авокадо, а также бананы.
До конца 2016 года Урибе в основном контролировался Революционными вооруженными силами Колумбии, или Марксистским партизанским движением, которое занималось незаконным оборотом наркотиков.
За последние несколько десятилетий на этих полях выросло много коки. Но сейчас большинство местных фермеров, как г-н Сильва, пытаются уйти от производства наркотиков.
Когда правительство Колумбии подписало мирное соглашение, местные боевики разоружились. Правительство, сотрудничая с Управлением ООН по наркотикам и преступности, пришло на помощь фермерам. Последним платят до 1 млн. колумбийских песо (312 долларов) в месяц, чтобы они могли выращивать другие культуры.