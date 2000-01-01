05.07 02:50 MIGnews.com

В Колумбии сажают авакадо вместо коки

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На своей ферме в Урибе, округе центральной Колумбии, 50-летний Эфрин Сильва указывает на одинокий куст коки, все еще находящийся на его земле.“Должно быть, это оставил ленивый солдат”, — смеется он. Остальные 6 га, на которых г-н Сильва выращивал растения для производства кокаина, были очищены армией в 2017 году в рамках добровольного соглашения, которое он заключил с правительством после заключения мирного соглашения в Колумбии.Он с гордостью демонстрирует культуры, которые заменили коку: какао, авокадо, а также бананы.До конца 2016 года Урибе в основном контролировался Революционными вооруженными силами Колумбии, или Марксистским партизанским движением, которое занималось незаконным оборотом наркотиков.За последние несколько десятилетий на этих полях выросло много коки. Но сейчас большинство местных фермеров, как г-н Сильва, пытаются уйти от производства наркотиков.Когда правительство Колумбии подписало мирное соглашение, местные боевики разоружились. Правительство, сотрудничая с Управлением ООН по наркотикам и преступности, пришло на помощь фермерам. Последним платят до 1 млн. колумбийских песо (312 долларов) в месяц, чтобы они могли выращивать другие культуры.