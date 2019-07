04.07 12:51 MIGnews.com

Иран депортировал известную британскую певицу

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Всемирно известная британская соул-певица, обладательница премии "Грэмми" Джосс Стоун заявила в среду, что иранские власти депортировали ее после прибытия в Исламскую Республику в рамках мирового концертного тура, хотя она не планировала выступать там.Об этом пишет The Times of Israel 31-летняя знаменитость опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала: "Ну, мы добрались до Ирана, нас задержали, а затем депортировали". Стоун отметила, что знает, что сольные выступления женщин запрещены, но она очень хотела увидеть Иран.Артистка написала, что иранские власти поместили ее в "черный список", так как посчитали, что она может попытаться устроить публичное шоу. Она описала представителей властей, которые встретили ее по прибытию на иранский остров Киш, как профессионалов, что чувствовалось на протяжении всего времени общения с ними."Эти люди действительно хорошие, добрые, которым было жаль, что они не смогли пойти вопреки системы", – отметила исполнительница.Согласно иранскому законодательству, женщины не могут выступать с сольными концертами, хотя женщины играют в ансамблевых группах и оркестрах.Певица не назвала цель своего визита в Исламскую Республику.Иранские газеты сообщили о комментариях Стоун в Instagram в четверг, хотя официальные органы не отреагировали на ее заявление.Ранее Стоун опубликовала фото своей посадки на рейс на иранский остров Киш в Персидском заливе, который является экономической свободной зоной, что позволяет его посещать представителям многих стран.Как известно, мировую славу Джосс Стоун приобрела в 2003 году после записи дебютного музыкального альбома The Soul Sessions.Она активно сотрудничает с международными организациями, занимающимися вопросами обеспечения защиты и благополучия детей. Кроме того, исполнительница часто проводит благотворительные концерты.