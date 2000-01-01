04.06 10:36 MIGnews.com

Кадыров прослезился в мечети

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Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил на своей странице в сети "ВКонтакте" видео, которое запечатлело его во время проповеди в мечети "Сердце Чечни" в Грозном. Кадыров очень проникся историей о том, что Пророк сказал своим сподвижникам, что хотел бы увидеть братьев. Когда те спросили Пророка, не они ли являются его братьями, он ответил, что "братья еще не пришли". Он не сдержал слез на видео. А в комментарии к нему объяснил, что "сегодня искренне верующие мужчины, приход которых предвещал ПРОРОК, плачут, тоскуя по нему".В публикации отмечается, что слеза, спадающая с глаз человека из-за любви к Посланнику Аллаха, возвышает его, очищает от грехов."Остается ли нам что-либо, кроме как благодарить АЛЛАХА за такого руководителя?", - говорится в тексте. Авторы сообщения добавили, что Рамзан Кадыров не раз доказал "ценность каждой своей слезы".