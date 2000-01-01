05.06 01:53 MIGnews.com

BAFTA: сериал "Чернобыль" номинировали на 14 премий

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Оргкомитет Британской академии кино и телевизионных искусств представил номинантов премий BAFTA TV Awards и BAFTA TV Craft Awards.Лидером по числу номинаций стал сериал HBO "Чернобыль", который номинирован на 14 премий.На втором месте с семью номинациями - проект Netflix "Корона", в последнем сезоне которого произошла существенная смена актеров.На третьем месте - "Дрянь" (Fleabag), получившая шесть номинаций, а также сериал "Гири/Хадзи" (Giri/Haji).Среди многосерийных драм удостоились номинации "Корона", "Гири/Хадзи", "Джентльмен Джек" и "Конец ***го мира", среди мини-сериалов - "Чернобыль", "Жертва", "Исповедь" и "Добродетели".Комедийные сериалы, представленные в этом году на BAFTA: "Катастрофа", "Дрянь", "Девчонки из Дерри", "Стас все сдаст".Церемония награждения BAFTA TV Craft Awards состоится 17 июля, а BAFTA TV Awards 31 июля - перенос изначально запланированных дат на два с половиной месяца вперед был вызван пандемией COVID-19.Сами мероприятия будут проходить в удаленном режиме, а ведущим BAFTA TV Awards станет Ричард Айоади.