Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












BAFTA: сериал `Чернобыль` номинировали на 14 премий 05.06 01:53   MIGnews.com

BAFTA: сериал "Чернобыль" номинировали на 14 премий

Оргкомитет Британской академии кино и телевизионных искусств представил номинантов премий BAFTA TV Awards и BAFTA TV Craft Awards.

Лидером по числу номинаций стал сериал HBO "Чернобыль", который номинирован на 14 премий.

На втором месте с семью номинациями - проект Netflix "Корона", в последнем сезоне которого произошла существенная смена актеров.

На третьем месте - "Дрянь" (Fleabag), получившая шесть номинаций, а также сериал "Гири/Хадзи" (Giri/Haji).

Среди многосерийных драм удостоились номинации "Корона", "Гири/Хадзи", "Джентльмен Джек" и "Конец ***го мира", среди мини-сериалов - "Чернобыль", "Жертва", "Исповедь" и "Добродетели".

Комедийные сериалы, представленные в этом году на BAFTA: "Катастрофа", "Дрянь", "Девчонки из Дерри", "Стас все сдаст".

Церемония награждения BAFTA TV Craft Awards состоится 17 июля, а BAFTA TV Awards 31 июля - перенос изначально запланированных дат на два с половиной месяца вперед был вызван пандемией COVID-19.

Сами мероприятия будут проходить в удаленном режиме, а ведущим BAFTA TV Awards станет Ричард Айоади.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:30
Найдены "куриные" следы динозавра из Юрского периода
00:39
Во время беспорядков в США пострадали около 280 журналистов
22:33
Норвегия: оползень унес в море жилой поселок  
21:46
Нетаниягу раскритиковал "гиперактивных" министров - СМИ
21:12
118 новых случаев коронавируса за сутки в Израиле
20:43
Тель-Авив: полиция запретила митинг против аннексии
20:12
Израиль: 301 случай коронавируса в учебных заведениях
20:03
Йехуда Глик избит семьей аль-Халак
19:54
"Рупор прокуратуры" - подельник преступников
19:41
Палестинцы напали на Йехуду Глика в Восточном Иерусалиме
19:10
Три авиакомпании возобновили рейсы в Израиль
18:43
Зараженного депутата обвинили в атаке на Кнессет
18:17
Средство Макропулоса
18:15
Выделено 200 млн шекелей на восстановление сферы культуры
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  