05.06 06:32 MIGnews.com

Мужчине удалось спасти свою машину, унесенную в море

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Мужчина из английского графства Кент пытался вытащить из воды свою машины, унесенную в море. Видео его борьбы со стихией попало в сеть и стало вирусным, передает канал NDTV.40-летний Ли Долби, свидетель инцидента, сообщил, что неизвестный мужчина припарковал свой Volkswagen Golf вблизи моря, чтобы выгрузить из него гидроцикл. Однако автомобиль смыло в воду и мужчина бросился его спасать.Ему на помощь прибыл другой человек, который кружил на гидроцикле вокруг места происшествия. "Он только что потерял свою машину", - прокомментировал в этот момент Долби.Видео набрало более 3,6 миллиона просмотров и тысячи комментариев.В итоге герою ролика все же удалось спасти машину - её вытащили на берег с помощью веревки.