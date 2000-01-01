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Мужчине удалось спасти свою машину, унесенную в море | Фото:05.06 06:32   MIGnews.com

Мужчине удалось спасти свою машину, унесенную в море

Мужчина из английского графства Кент пытался вытащить из воды свою машины, унесенную в море. Видео его борьбы со стихией попало в сеть и стало вирусным, передает канал NDTV.

40-летний Ли Долби, свидетель инцидента, сообщил, что неизвестный мужчина припарковал свой Volkswagen Golf вблизи моря, чтобы выгрузить из него гидроцикл. Однако автомобиль смыло в воду и мужчина бросился его спасать.

Ему на помощь прибыл другой человек, который кружил на гидроцикле вокруг места происшествия. "Он только что потерял свою машину", - прокомментировал в этот момент Долби.

Видео набрало более 3,6 миллиона просмотров и тысячи комментариев.

В итоге герою ролика все же удалось спасти машину - её вытащили на берег с помощью веревки.




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