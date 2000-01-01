Израиль: Железнодорожное сообщение будет возобновлено
В Израиле в ближайшее время будет полностью восстановлено железнодорожное сообщение.
Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта.
В частности, поездка начнут курсировать в полном объеме с понедельника, 8 июня.
Железнодорожное сообщение было заблокировано во время карантина, введенного из-за вспышки коронавируса COVID-19.
"Мы будем следить за тем, чтобы граждане придерживались правил – соблюдали дистанцию, надевали маски, и чтобы на станции не впускали пассажиров с повышенной температурой", – сказала министр транспорта Мири Регев.