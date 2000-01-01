04.06 17:10 MIGnews.com

Израиль: Железнодорожное сообщение будет возобновлено

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В Израиле в ближайшее время будет полностью восстановлено железнодорожное сообщение.Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта.В частности, поездка начнут курсировать в полном объеме с понедельника, 8 июня.Железнодорожное сообщение было заблокировано во время карантина, введенного из-за вспышки коронавируса COVID-19."Мы будем следить за тем, чтобы граждане придерживались правил – соблюдали дистанцию, надевали маски, и чтобы на станции не впускали пассажиров с повышенной температурой", – сказала министр транспорта Мири Регев.