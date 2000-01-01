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Отчет: уровень бедности в Иерусалиме остается очень высоким | Фото:04.06 13:05   MIGnews.com

Отчет: уровень бедности в Иерусалиме остается очень высоким

Государственный аудиторский отчет по Иерусалиму показал, что неспособность удовлетворить потребности безопасности в предотвращении незаконного въезда палестинцев ставит под угрозу столицу, а местные жители склонны считать этот город грязным и очень бедным.

Об этом во вторник, 4 июня пишет The Times of Israel.

В воскресенье государственный контролер Йосеф Шапира опубликовал отчет, в котором рассматривался период 2007-2016 годов.

В докладе городские власти подвергаются критике за низкие требования к обеспечению безопасности столицы на КПП на административной границе с Иудеей и Самарией.

Кроме того, упоминается о многочисленных нарушителях границы, ставящих под угрозу жизни столичных жителей.

В документе говорится, что в 2016 году 38% иерусалимских семей были бедными и 55% детей в городе жили в бедности. В том же году национальный показатель по детям, живущим за чертой бедности, составлял 31%.

Однако в докладе отмечается, что после 2016 года в городе все же наблюдались некоторые положительные изменения.


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