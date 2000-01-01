Отчет: уровень бедности в Иерусалиме остается очень высоким
Государственный аудиторский отчет по Иерусалиму показал, что неспособность удовлетворить потребности безопасности в предотвращении незаконного въезда палестинцев ставит под угрозу столицу, а местные жители склонны считать этот город грязным и очень бедным.
В воскресенье государственный контролер Йосеф Шапира опубликовал отчет, в котором рассматривался период 2007-2016 годов.
В докладе городские власти подвергаются критике за низкие требования к обеспечению безопасности столицы на КПП на административной границе с Иудеей и Самарией.
Кроме того, упоминается о многочисленных нарушителях границы, ставящих под угрозу жизни столичных жителей.
В документе говорится, что в 2016 году 38% иерусалимских семей были бедными и 55% детей в городе жили в бедности. В том же году национальный показатель по детям, живущим за чертой бедности, составлял 31%.
Однако в докладе отмечается, что после 2016 года в городе все же наблюдались некоторые положительные изменения.