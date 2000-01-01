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04.06 15:36   MIGnews.com

Турпоток в Израиль вырос на 10%

Согласно данным, опубликованным во вторник, 4 июня, Центральным бюро статистики, в период с января по май 2019 года в Израиль прибыло около 2,03 миллиона человек, что на 10% больше, чем за тот же период в 2018 году.

Из этого числа 1,9 млн прибывших были туристами, что на 8% больше, пишет Timesofisrael.

Израильтяне также стали чаще выезжать за границу - в первые пять месяцев 2019 года было совершено 2,7 млн рейсов, что на 6% больше, чем за тот же период в 2018 году.

За тот же период было совершено еще 240 тыс. рейсов через границы Израиля с Египтом и Иорданией, что на 20% больше, чем в прошлом году.


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