04.06 14:05 MIGnews.com
Впервые посольство США проведет празднование в Иерусалиме
Посольство США в Израиле впервые проведет ежегодное празднование 4 июля в Иерусалиме, пишет во вторник The Times of Israel
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Мероприятие традиционно проводилось в доме американского посла в Герцлии, но в июле 2019 года День независимости США запланировали отпраздновать в столице Израиля.
На данный момент посол США Дэвид Фридман живет в Иерусалиме, а его резиденция обустроена в здании, которое раньше функционировало как американское консульство.
По данным издания, торжество пройдет 2 июля в Международном конвенционном центре.
"Посольство США в Израиле проведет свое празднование 4 июля в Иерусалиме в этом году, в соответствии с переносом посольства в Иерусалим", - говорится в заявлении государственного департамента.
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