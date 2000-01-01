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Впервые посольство США проведет празднование в Иерусалиме | Фото:04.06 14:05   MIGnews.com

Впервые посольство США проведет празднование в Иерусалиме

Посольство США в Израиле впервые проведет ежегодное празднование 4 июля в Иерусалиме, пишет во вторник The Times of Israel.

Мероприятие традиционно проводилось в доме американского посла в Герцлии, но в июле 2019 года День независимости США запланировали отпраздновать в столице Израиля.

На данный момент посол США Дэвид Фридман живет в Иерусалиме, а его резиденция обустроена в здании, которое раньше функционировало как американское консульство.

По данным издания, торжество пройдет 2 июля в Международном конвенционном центре.

"Посольство США в Израиле проведет свое празднование 4 июля в Иерусалиме в этом году, в соответствии с переносом посольства в Иерусалим", - говорится в заявлении государственного департамента.


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