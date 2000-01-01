04.06 13:15 MIGnews.com

Мужья согласились и 20 женщин забеременели от пастора

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В штате Энугу (Южная Нигерия) арестован Глава церкви харизматического христианского движения “Виноградник Святой Троицы”. Пастор Тимоти Нгву обвиняется в том, что он оплодотворил 20 женщин, которые посещают церковь.Согласно сообщениям членов церкви, Нгву утверждает, что Святой Дух приказал ему оплодотворять женщин, принадлежащих к этому религиозному движению, независимо от их семейного положения. Сообщается, что каждый рожденный ребенок останется в церкви вместе с матерью до конца жизни.Супруга Нгву сообщила полиции о деяниях мужа после того, как пастор оплодотворил ее молодую племянницу. Полицейский штата Энугу, Эбере Амараизу, заявляет, что пастор обвиняется в сексуальном насилии.Известно, что у Нгву 5 жен и 13 детей. Он и его “наложницы” утверждают, что пастор никогда не вступал в связь с замужними женщинами. Исключением является этот случай. Говорится, что все мужья были согласны, чтобы их жены выполнили “просьбу Святого духа”.