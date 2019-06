04.06 12:27 MIGnews.com

Ливанская обезьяна все еще в бегах на севере Израиля

קוף, שחצה את הגבול מלבנון לפני מספר שבועות, תועד מאז כמה פעמים בגליל ונצפה ביממה האחרונה באזור דיר אל-אסד @samiaah10 pic.twitter.com/Fkqt9Hm408 — חדשות 13 (@newsisrael13) 3 июня 2019 г.

תושבי הגליל העליון נהנים בימים האחרונים מאורח מיוחד: קוף שנמלט ממנזר בלבנון וחדר לשטח ישראל. לכל הפרטים שמביא @nassar_furat: https://t.co/bwqiMeRgox pic.twitter.com/Ci0UWnq9Fl — החדשות (@NewsChannelIL) 3 июня 2019 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Обезьяна, сбежавшая в Израиль на прошлой неделе с небольшой фермы в Ливане, которая была замечена в понедельник, все еще наслаждается свободой, несмотря на все усилия, прилагаемые специалистами для его поимки.Об этом забавном случае пишет во вторник The Times of Israel со ссылкой на 12-й канал.Источники передают, что в последний к этому времени раз примата видели в населенном пункте Дейр аль-Асад в Верхней Галилее в 25 километрах к югу от ливанской фермы Ship of Peace.Как известно, именно на этой ферме, работой которой руководит французская монахиня Беатрис Могерен, содержалось животное.Однако полиция пообещала, что в случае поимки небольшого примата, идентифицированного как зеленая мартышка (верветка), они сразу же вернут его в Ливан.