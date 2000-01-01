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Рим: грабитель ворвался в кафе, угрожая `чупа-чупсом` | Фото:05.06 01:18   MIGnews.com

Рим: грабитель ворвался в кафе, угрожая "чупа-чупсом"

На днях неизвестный злоумышленник пытался совершить ограбление в кафе-мороженного на севере Рима, с помощью леденца на палочке, сообщает пресс-служба Римского управления полиции.

Курьезный случай произошел, когда сотрудница заведения отвлеклась на изготовление мороженого. Тогда преступник добрался до кассы и стал нажимать на кнопки, пытаясь ее открыть.

Когда напуганная женщина начала кричать, мужчина достал из кармана "чупа-чупс", направил на нее и стал ей угрожать.

Сотрудница кафетерия пришла в замешательство, поскольку на конце палочки леденца была иголка. Однако она не растерялась и тут же вызвала полицию.

"Удивленная странным запугиванием, женщина на секунду впала в замешательство, но вскоре после этого заметила, что на конце палочки знаменитого леденца была большая игла", - говорится в сообщении.

Затем преступник понял, что он заблокировал кассу неправильным нажатием кнопок и пустился в бегство.

Прибывшие на место инцидента, стражи порядка нашли 32-летнего беглеца, который был опознан работницей кафе, по горячим следам.

Грабителя отправили под арест. Отмечается, что налетчик и раньше имел проблемы с законом.


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