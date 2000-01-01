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Ученые: Каждый десятый человек не седеет | Фото: Thinkstock04.06 23:25   MIGnews.com

Ученые: Каждый десятый человек не седеет

Седые волосы у пожилых людей встречаются гораздо реже, чем это было принято всегда считать, выяснили специалисты.

Ученые провели исследование с целью выяснить, какое количество мужчин и женщин не нуждается краске для волос маскирует седину и получила данные, согласно которым, реальное число покупателей, которым может понадобиться краска для волос, намного меньше официальных оценок.

Согласно мнению, которое существовало ранее, у половины 50-летних людей должно быть не менее 50% седых волос, а на самом деле таких оказалось менее 25% среди 4 тысяч добровольцев из 20 различных стран. Так, согласно подсчетам экспертов, у каждого десятого человека старше 60 лет нет ни одного седого волоска. Кроме этого эксперты выяснили, что седина распространяется по миру неравномерно, и в каких странах седовласый и того меньше.
 
В общей же сложности, седые волосы были у 74% опрошенных людей в возрасте 45- 65 лет, покрывающие, по крайней мере, 27% волосяного покрова головы. С возрастом число людей с сединой, как и площадь покрытия, увеличивались - в период с 56 до 60 в 86% уже есть какая седина, а от 61 до 65 у 90% людей седые волосы занимают не менее 40% головы.
 
Чаще всего седина встречается у мужчин (78%), чем у женщин (71%). У мужчин седина появляется, как правило, сначала на висках, а затем идет к верхушке и затылка. А женщины седеть начинают в равных пропорциях на висках и макушке.
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