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Мадонна представила поклонникам новый альбом | Фото:05.05 04:18   MIGnews.com

Мадонна представила поклонникам новый альбом


Всемирно известная певица Мадонна, которая выступит в этом году на Евровидении в Израиле, показала миру свой новый альбом под названием Madame X.

Об этом в субботу, 4 мая сообщает Global News.

В 90-секундном видео звезда преображается в разные образы, объясняя тем самым концепцию предстоящей пластинки, релиз которой запланирован на 14 июня.

"Мадам Икс — секретный агент, который путешествует по миру, меняет обличья, сражается за свободу, приносит свет во тьму. Мадам Икс — танцовщица, профессор, глава государства, домохозяйка, наездница, заключенная, студент, мать, дитя, учительница, монашка, певица, святая, шлюха и шпион", - говорит 60-летняя исполнительница в видео.


Кроме того, Мадонна представила свою новую музыкальную композицию под названием I Rise, которая войдет в новый альбом знаменитости.

Также известно, что в альбом войдет 15 композиций на английском, испанском и португальском языках, которые передают латиноамериканскую культуру.

Над созданием Madame X также работал диджей и продюсер Diplo.


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