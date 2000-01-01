Мадонна представила поклонникам новый альбом

В 90-секундном видео звезда преображается в разные образы, объясняя тем самым концепцию предстоящей пластинки, релиз которой запланирован на 14 июня.
"Мадам Икс — секретный агент, который путешествует по миру, меняет обличья, сражается за свободу, приносит свет во тьму. Мадам Икс — танцовщица, профессор, глава государства, домохозяйка, наездница, заключенная, студент, мать, дитя, учительница, монашка, певица, святая, шлюха и шпион", - говорит 60-летняя исполнительница в видео.
Кроме того, Мадонна представила свою новую музыкальную композицию под названием I Rise, которая войдет в новый альбом знаменитости.
Также известно, что в альбом войдет 15 композиций на английском, испанском и португальском языках, которые передают латиноамериканскую культуру.
Над созданием Madame X также работал диджей и продюсер Diplo.