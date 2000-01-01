Больницу Хайфы просят снять флаги, чтоб не раздражать арабов
В пятницу руководство больницы “Кармель” в Хайфе издало директиву для своих сотрудников об удалении флагов и украшений, которые были повешены в департаментах в честь Дня независимости, сообщает Wallanews.
Так, администрация больницы направила руководителям отделений сообщение с просьбой убрать флаги и украшения к празднику, а также использовать более скромные украшения, чтобы не навредить общественному достоянию арабского населения города.
В ответ на это председатель профкома больницы Ирина Брайер заявила, что готова объявить забастовку персонала из-за конфликта с дирекцией по поводу украшений.
“Я сказала им, что я не согласна, люди хотят праздновать День независимости, если они уже повесили и украсили, то нужно оставить украшение таким, какое оно есть», - заявила Брайер. “Пациенты оценят это, и они тоже будут праздновать с нами”.
Несмотря на объяснения, которые она предоставила, руководство больницы настаивало на ликвидации украшений.
Женщина сказала, что руководство больницы прямо заявило, что национальные флаги Израиля будут раздражать арабских работников больницы и снова обратилось с призывом убрать праздничные украшения.
«Руководство пыталось убедить меня в том, что флаги следует снять, потому что больница может нанести вред работающему населению арабского, христианского и друзовского секторов», - сказала она. «Я не понимаю, как они пришли к этому. Люди не поняли, почему надо убирать флажки — это нас объединяет, люди поддержали мое решение», — цитирует Ирену Брайер агентство Wallanews.
Она добавила, что будет отстаивать свою позицию до конца и готова объявить забастовку, если дирекция не уступит.
«Флаг Израиля объединяет всех граждан страны независимо от религии и происхождения», — настаивает Брайер.