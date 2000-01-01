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Опубликованы последние данные о населении Израиля 04.05 13:06   MIGnews.com

Опубликованы последние данные о населении Израиля

Как раз ко Дню независимости, Центральное бюро статистики Израиля опубликовало свои последние данные о населении страны.

Согласно данным, население Израиля по состоянию на март 2019 года составляет около 9 009 000 человек, сообщает jpost.

Примерно 6 665 500 израильских граждан являются евреями, около 74% населения в целом. Еврейское население Израиля выросло на 1 миллион за последние 10 лет.

Арабское меньшинство в Израиле, в состав которого входят мусульмане, христиане и друзы, составляло 1 878 600 человек, то есть около 21% населения. Этот сектор увеличился менее чем на 400 000 человек за тот же 10-летний период.

Оставшиеся 5% населения Израиля состоят из различных других этнических / религиозных меньшинств.


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