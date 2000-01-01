05.05 02:17 MIGnews.com

Джастин Бибер работает с YouTube над сверхсекретным проектом

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Джастин Бибер начал публиковать кавер-версии на YouTube, и теперь он работает над «совершенно секретным проектом» на платформе онлайн-трансляции, который дебютирует в следующем году.В четверг YouTube объявил, что планирует проект с Канадской поп-звездой, получившей Грэмми, премьера которой состоится в следующем году.Никаких подробностей о Бибере раскрыто не было.Напомним, что прежде чем выпустить свою дебютную песню в 2009 году, Бибер приобрел популярность, разместив свои выступления на YouTube.