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The Fact Checker: СМИ выяснили, сколько раз лгал Трамп 04.05 08:43   MIGnews.com

The Fact Checker: СМИ выяснили, сколько раз лгал Трамп

Американский лидер Дональд Трамп, находясь у руля страны чуть больше года, сделал более трех тысяч ложных заявлений. В дни публичных выступлений глава государства может соврать с полсотни раз, выяснили журналисты.

Спецраздел WP The Fact Checker – база данных, журналисты занимаются проверкой правдивости заявлений высокопоставленных чиновников США, за 466 дней у власти президент Трамп сделал 3001 ложное или некорректное заявление. В среднем выходит около 6,5 в день.

Помимо неправды журналисты также фиксировали случаи, когда он резко менял свою точку зрения, не признаваясь в этом.

У Трампа есть склонность снова и снова повторять свои ложные заявления. Так, они насчитали 133 идеи, которые американский президент повторил минимум 3 раза.

Например, он 72 раза сказал, что провел самое большое сокращение налогов за всю историю США, тогда как в этом вопросе он стоит лишь на восьмом месте.

53 раза он заявил, что дело о его связях с Россией сфабриковано — что журналисты также причисляют ко лжи. За последние 5 недель Трамп 13 раз сказал, что стена на границе между США и Мексикой уже строится, но Конгресс не давал ему на это денег.

Естественно, не каждый день президент США делает ложные заявления, но в дни, когда он произносит речи или дает интервью, количество лукавых фраз может достигать 50 штук.
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