Пенсионерка завещала полтора миллиона евро коту

В Италии одинокая пенсионерка Чечилия Анна из города Верона завещала все свои сбережения в размере полторы миллиона евро домашнему любимцу по имени Пилу.
Как сообщает агентство Lenta.ru, женщина всю жизнь проработала в Совете министров италии и накопила приличный капитал - полтора миллиона евро, что в переводе на рубли составляет около 144 миллионов. Однако пенсионерка не имела ни мужа ни детей, поэтому перед смертью ,в возрасте 88 лет решила составить завещание, оставив сбережения коту.
Деньгами, продеставленными коту, будут распоряжаться представители фонда вкладчиков. В первую очередь, деньги будут тратиться на походы к ветеринару, жилье и все требующиеся услуги. Сейчас служба опеки над жвотными ищет Пилу нового хозяина, который не сможет распоряжаться средствами на свое усмотрение.
Согласно информации агентства, после смерти кота-миллионера, деньги пойдут в один из фондов организаций защиты прав животных.