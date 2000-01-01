Мать Кэтти Перри написала книгу о детях и влиянии демонов
Мать Кэти Перри Мэри Хадсон написала руководство для тех родителей, чьи дети находятся под "демоническим влиянием". И отец, и мать Кэти — проповедники-евангелисты. В 15 лет будущая звезда Кэти пела в церковном хоре.
В книге "Радостный родитель = Счастливый дом" мать Перри также критикует ведущих фигур в поп-культуре, таких как ее дочь, за их сексуально-откровенное поведение на сцене.
Мэри, которая замужем за отцом Кэти Морисом – также пастором – призналась, что у нее был аборт в подростковом возрасте, но теперь она снова примерная христианка, пишет Daily Mail.
В свое книге она также пишет, что поп-культура, в том числе грубые музыкальные видеоролики, – это "культурный армагеддон", стоящий перед сегодняшними подростками. Также она добавила, что "визуальная атака сатаны на нашу молодежь неумолима".
Отметим, что Раньше Кэти Перри признавалась, что у нее были проблемы с родителями из-за ее непристойных танцев на сцене и сексуально-откровенных текстов песен.