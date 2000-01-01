Испытания времени для всемирно известной гонки на велосипедах вверх и вниз по холмистым улицам столицы ознаменуют первый раз, когда велосипедный Гранд-тур когда-либо будет проходить за пределами Европы и рекламируется как крупнейшее спортивное событие, когда-либо проводившееся еврейским государством.
Уточняется, что длина первого участка маршрута составляет 9,7 километра.
По данным издания, соревнования будут проходить на территории Израиля в течение трех дней. Далее велогонка продолжится в Италии – на Сицилии, а 27 мая она финиширует в Риме.
В соревнованиях принимают участие 176 спортсменов из 22 стран мира.
Отметим, что палестинцы протестовали против решения о проведении этого мероприятия в Израиле.