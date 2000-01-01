Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









04.05 14:51   MIGnews.com

В Иерусалиме стартовала велогонка "Джиро д'Италия"

Лучшие в мире велогонщики собрались сегодня в Иерусалиме, чтобы начать гонку "Джиро д'Италия".

Об этом в пятницу, 4 мая сообщает The Times of Israel.

Испытания времени для всемирно известной гонки на велосипедах вверх и вниз по холмистым улицам столицы ознаменуют первый раз, когда велосипедный Гранд-тур когда-либо будет проходить за пределами Европы и рекламируется как крупнейшее спортивное событие, когда-либо проводившееся еврейским государством.

Уточняется, что длина первого участка маршрута составляет 9,7 километра.

По данным издания, соревнования будут проходить на территории Израиля в течение трех дней. Далее велогонка продолжится в Италии – на Сицилии, а 27 мая она финиширует в Риме.

В соревнованиях принимают участие 176 спортсменов из 22 стран мира.

Отметим, что палестинцы протестовали против решения о проведении этого мероприятия в Израиле.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:02
ЦАХАЛ – израильтянам: не трогайте воздушных змеев из Газы
15:36
Либерман отверг извинения Абу Мазена
15:10
Грузовое судно врезалось в патруль на лодке Armatolos
14:27
Израильские эксперты придумали, как повысить фертильность
14:15
В НАТО обсудили пропаганду РФ – она эффективна
13:27
Джейк Джилленхол сыграет известного еврейского композитора
12:51
Израильского актера обвинили в сексуальных домогательствах
12:37
"Защитим права людей, которые работают через посредников"
12:28
Члены еврейского братства стали жертвами антисемитизма
12:18
Задержан араб, проникший в Израиль возле кибуца Зиким
12:09
В РФ подсчитали доходы ИГ и "Аль-Каиды"
11:51
Израильский магнат продал "Могучих рейнджеров"
11:23
Израильского дипломата выбросили из автомобиля Uber
11:08
В ОЗХО определили дозу примененного вещества в Солсбери
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus