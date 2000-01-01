04.05 11:51 MIGnews.com
Израильский магнат продал "Могучих рейнджеров"
Американо-израильский медиамагнат Хаим Сабан заключил весьма выгодную сделку, продав франшизу "Могучие рейнджеры" производителю игрушек компании Hasbro за 522 миллиона долларов.
Об этом в пятницу, 4 мая сообщает The Times of Israel
.
Согласно официальному заявлению Hasbro, компания также получила права на мультсериалы "Мой ручной монстр", Popples, "Юлиус Младший", "Луна Петуния" и "Детективы древесного дома".
Хаим Сабан, являющийся создателем "Могучих рейнджеров", заявил, что через 25 лет после появления этого бренда он считает, что его будущее очень перспективно.
Отметим, что франшиза "Могучие рейнджеры" - одна из самых продолжительных детских сериалов в истории телевидения с почти 900 эпизодами, выпущенными на сегодняшний день.
Сабан родился в Египте, но вырос в Тель-Авиве. Он иммигрировал в США в 1983 году, где работал композитором мультфильма.
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