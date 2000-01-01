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Тель-Авив вошел в топ-10 городов мира для веганов | Фото: Thinkstock04.05 21:45   MIGnews.com

Тель-Авив вошел в топ-10 городов мира для веганов

Британская газета The Independent включила израильский город Тель-Авив десятку городов, которые просто обязан посетить каждый путешественник-веган. Города в списке были распределены не по рейтингу, а произвольно.

"Учитывая, что на сегодняшний день почти 5% израильтян обходятся без мяса, молочных продуктов и яиц, по показателю на душу населения Израиль является крупнейшей веганским народом в мире", - пишет газета.

The Independent насчитал в Тель-Авива более 400 веганских заведений, включая даже сеть пиццерий Domino's, которая предлагает пиццу без продуктов жизнедеятельности животных. Также в Израиле работает первая школа веганской и кошерной кухни Vegan Experience. Как отмечается, в городе почти на каждом углу продаются по умолчанию вегетарианские фалафели, но есть здесь и заведения, которые готовят вегетарианскую шаурму.

Кроме того, в список Тель-Авив попал, благодаря ежегодному проведению Веган-феста – одного из крупнейших вегетарианских фестивалей в мире.

Еще в список попали Турин, Берлин, Хельсинки, Ченнай, Мельбурн, Сан-Франциско, Остин, Ванкувер и Лондон.
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