04.05 19:39 MIGnews.com

В Китае установили игровые автоматы с живыми котятами. Видео

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В одном из китайских парков развлечений установили достаточно необычный игровой автомат, который может лишить сна защитников прав животных и просто любителей котов.Машина представляет собой известный многим аппарат – застекленная коробка с механическим манипулятором-рукой на управлении. Только вместо приза – плюшевой игрушки или конфет – азартным посетителям предлагается достать… настоящего живого котенка.Видео с автоматом моментально облетело Сеть. Пользователи практически единогласно сходятся во мнении, что такое развлечение нельзя считать забавным, так как оно поощряет жестокое обращение с животными.