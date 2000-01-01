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instagram.com 05.05 04:11   MIGnews.com

Похудевший Бред Питт снялся для GQ впервые после развода

После развода с Анджелиной Джоли Бред Питт перестал общаться с журналистами и показываться на мероприятиях. Но недавно он сделал исключение для журнала GQ, снявшись в фотосессии и немного рассказав о своей жизни.

Разрыв с Анджелиной Джоли оказал негативное влияние на Бреда Питта. Актер сильно похудел и начал вести уединенный образ жизни. Исключением стали только выходы в свет в связи с рекламной компанией фильма "Союзники", в котором он работал с Марион Котийар.

Недавно Питт снялся для в фотосессии журнала GQ, а также согласился на интервью, в котором рассказал, что переживает сейчас, как общается с детьми и через что ему пришлось пройти во время развода.

Снимки с новой фотосессии Бреда Питта попали в открытый доступ в Сеть и поклонники сразу же прокомментировали образ актера. Фанаты заметили, что Питт выглядит исхудавшим, уставшим и несчастным. Новый номер GQ с Бредом Питтом на обложке выйдет в продажу летом.
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